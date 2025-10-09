Ричмонд
Обновлен график плановых отключений света в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. В график планового отключения света в Феодосии на 9 октября внесены изменения, сообщает «Крымэнерго».

Источник: Reuters

«Вниманию жителей города Феодосия! В график плановых отключений электроэнергии внесены дополнения. Отсутствовать электроснабжение будет 9 октября 2025 года в период с 8 до 17 часов», — уточнили на предприятии.

В список добавили улицы Маршала Еременко, 2−22 (чет), 22а; Луговая, 1−15 (нечет), 2−22 (чет); переулки Луговой, 3−10, 12; 2 Заводской, 7−23; 3 Заводской, 4−24 (чет), 21−37 (нечет).

С полным графиком плановых отключений можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма и частично в Бахчисарае зафиксированы временные перебои в подаче электроэнергии из-за аварии на сетях.