Умер театровед и эксперт по творчеству Шекспира Алексей Бартошевич

Театровед Алексей Бартошевич, который углубленно изучал творчество поэта и драматурга Уильяма Шекспира, умер на 86-м году жизни, сообщил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.
В своем Telegram-канале он написал, ему сообщили эту скорбную весть по телефону.
«Только что позвонила (театровед. — Прим. ред.) Людмила Ильинична Тихвинская и сказала, что умер Алексей Вадимович», — написал Заславский.
Отметим, Бартошевич родился в театральной семье. Его отцом был основатель постановочного факультета школы-студии МХАТ Вадим Шверубович, матерью — актриса МХАТа Ольга Бартошевич, дедушка и бабушка — актерская чета Василия Качалова и Нины Литовцевой.
Бартошевич начал углубленно изучать творчество британского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, когда учился в ГИТИСе на театроведческом факультете. Его дипломная работа называлась «Гамлет» в интерпретации Немировича-Данченко". Его кандидатская и докторская диссертации также были посвящены творчеству Шекспира.
Ранее сообщалось, что в Москве умерла театровед, преподаватель Школы-студии МХАТ и ГИТИСа Инна Соловьева, ей было 96 лет.