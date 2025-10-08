Умер театровед и эксперт по творчеству Шекспира Алексей Бартошевич

Бартошевич начал углубленно изучать творчество британского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, когда учился в ГИТИСе на театроведческом факультете. Его дипломная работа называлась «Гамлет» в интерпретации Немировича-Данченко". Его кандидатская и докторская диссертации также были посвящены творчеству Шекспира.