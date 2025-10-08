Депутата АдГ Риша исключили из фракции за поездку в Санкт-Петербург

Риш не согласовал поездку в Россию с фракцией, что нарушило ее внутренние правила. Руководство АдГ считает, что конференция в Санкт-Петербурге противоречила принципам партии. Сам Риш заявил, что поездка была частной. Он отметил, что сопровождал давнюю подругу из Санкт-Петербурга и не знал ни о программе, ни об участниках мероприятия. Тем не менее он выступил на конференции, где говорил о необходимости мира в Европе и выразил обеспокоенность расширением военного конфликта.