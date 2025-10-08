Ричмонд
Депутата АдГ Риша исключили из фракции за поездку в Санкт-Петербург

Исключенный из АдГ депутат назвал свою поездку в Россию частной.

В Гамбурге фракция партии «Альтернатива для Германии» исключила депутата Роберта Риша из своих рядов. Причиной стало его участие в конференции антиглобалистов в Санкт-Петербурге, о чем сообщила газета Welt. Решение об исключении 41-летнего политика было принято в среду. Также руководство регионального отделения партии начало процесс его исключения из самой партии.

Риш не согласовал поездку в Россию с фракцией, что нарушило ее внутренние правила. Руководство АдГ считает, что конференция в Санкт-Петербурге противоречила принципам партии. Сам Риш заявил, что поездка была частной. Он отметил, что сопровождал давнюю подругу из Санкт-Петербурга и не знал ни о программе, ни об участниках мероприятия. Тем не менее он выступил на конференции, где говорил о необходимости мира в Европе и выразил обеспокоенность расширением военного конфликта.

Ранее лидер партии АдГ Алис Вайдель высказалась против отправки немецких солдат на Украину. Она заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус, которые поддерживают продолжение украинского конфликта, должны сами вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

