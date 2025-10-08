Ричмонд
Новороссийский проект получил премию правительства Москвы «В кадре»

Он посвящен созданию комфортной рабочей среды.

Творческая команда из города Новороссийска Краснодарского края одержала победу в конкурсе на премию правительства Москвы в сфере управления персоналом «В кадре». Ее проведение соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.

Всего на премии было выбрано 12 победителей и 24 лауреата. Проект, подготовленный специалистами управления кадровой политики и профсоюзной организации Новороссийска, занял первое место в номинации «В фокусе: удержание». Он посвящен созданию комфортной рабочей среды и улучшению психологического климата в трудовых коллективах.

«Реализация программы позволила повысить доверие к психологической поддержке, сократить текучесть кадров и сформировать кадровый резерв. Эта победа — признание компетентными экспертами на федеральном уровне правильности выбранного нами курса на заботу о самом ценном ресурсе кадрового состава — психоэмоциональном благополучии сотрудников», — рассказали участники новороссийской команды-победителя.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.