Более 5,5 тысячи исследований провели на новом флюорографе в Тюмени

Свыше 5,5 тысячи исследований провели на новом флюорографе в поликлинике № 8 в Тюмени, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Аппарат установили в середине июля в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
За это время сделано уже 5582 снимка, что свидетельствует о высокой востребованности данного метода диагностики. Флюорография — это важный скрининговый метод, который позволяет выявить такие опасные заболевания легких, как туберкулез и рак на ранних стадиях.
«Мы заботимся о здоровье наших пациентов и стремимся обеспечить им доступ к самым современным методам диагностики. Установка нового флюорографа — это значительный шаг в повышении качества медицинской помощи. Ранняя диагностика — залог успешного лечения. Призываем всех жителей проходить флюорографию регулярно», — отметил главный врач городской поликлиники № 8 Анатолий Михайлович Смоляренко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.