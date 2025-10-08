В Нижнем Новгороде пройдет театральный фестиваль имени Горького

Российский театральный фестиваль имени Максима Горького пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 23 октября в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Тема фестиваля в этом году — «Театр и литература: полифония времен». Его цель — создать диалог между классической литературой и современным театральным искусством, позволяя зрителям увидеть известные произведения в новом свете.
На фестиваль приедут театры из шести городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Грозный, Белгород, Таганрог и Минск. Среди участников — Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Московский академический театр имени Владимира Маяковского и Театр-фестиваль «Балтийский дом». Всего в программе заявлено 12 спектаклей различных жанров: от классической драмы и балета до трагикомедии и психодрамы.
Показы будут проходить в ходе творческого конкурса, который оценит профессиональное жюри под председательством театрального критика, профессора ГИТИСа Нины Шалимовой. 24 октября состоится церемония награждения, где будут вручены премии имени Николая Левкоева и имени Евгения Евстигнеева.
Для гостей и участников фестиваля подготовлена обширная дополнительная программа: выставки, лекции, творческие встречи и экскурсии по горьковским местам. В их числе — открытие фотовыставки «Страницы истории», выставки графики Павла Рыбакова «Город Горького» и заседание дискуссионного клуба на тему «Театр и литература. Грани театральной интерпретации».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.