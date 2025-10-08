Михаил Евраев: В 2026 году в Ярославской области появятся несколько десятков новых газовых котельных

Глава Ярославской области Михаил Евраев на XIV Петербургском международном газовом форуме провел рабочую встречу с начальником департамента ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. Губернатор обсудил с представителями компании планы по строительству в регионе газовых сетей и установке котельных.
«Петербургский международный газовый форум — это отличная площадка для налаживания деловых контактов в газовой отрасли и диалога с партнерами для успешного развития региона. У нас очень серьезный объем взаимодействия с компанией “Газпром” и с дочерними структурами, входящими в холдинг. На рабочих встречах с коллегами сегодня обсудили планы по строительству газовых сетей на 2026−2030 годы и план-график по синхронизации работ на следующий год, в рамках которого запланирована установка нескольких десятков газовых котельных. После согласования мероприятий с ПАО “Газпром” начнется их реализация», — сообщил Михаил Евраев.
Губернатор подчеркнул, что регион выстроил системный подход к газификации, позволяющий повысить эффективность работы объектов ЖКХ. Большое внимание было уделено строительству газораспределительных сетей в Брейтовском округе. Продолжается проектирование газовых сетей в селах Брейтово и Горелово. Одновременно в регионе устанавливаются новые котельные: только в этом году в области опережающими темпами поставят 6 таких объектов.
В рамках программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021—2025 годов в регионе построили свыше 389 километров межпоселковых газопроводов. Тем самым была создана возможность подключения более 5,5 тысяч домовладений в 50 населенных пунктах. Кроме того, в 43 населенных пунктах проложили 102 километра распределительных сетей.
«В настоящее время сетевым газоснабжением в Ярославской области охвачено 11 городов, 12 поселков городского типа и 386 сельских населенных пунктов. За последние три года построено 27 котельных. Важно, что за последние два года мы проинвентаризировали и консолидировали на уровне региона все газовые сети», — отметил Михаил Евраев.
Регион успешно реализует президентскую программу социальной догазификации. С жителями региона заключено более 15 тысяч договоров, 87% из них исполнены до границ земельных участков. Льготные категории жителей, вы том числе ветераны и многодетные семьи, могут получить дополнительную помощь на газификацию от правительства региона — от 40 до 15 тысяч рублей.