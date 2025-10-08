Михаил Евраев: В 2026 году в Ярославской области появятся несколько десятков новых газовых котельных

«Петербургский международный газовый форум — это отличная площадка для налаживания деловых контактов в газовой отрасли и диалога с партнерами для успешного развития региона. У нас очень серьезный объем взаимодействия с компанией “Газпром” и с дочерними структурами, входящими в холдинг. На рабочих встречах с коллегами сегодня обсудили планы по строительству газовых сетей на 2026−2030 годы и план-график по синхронизации работ на следующий год, в рамках которого запланирована установка нескольких десятков газовых котельных. После согласования мероприятий с ПАО “Газпром” начнется их реализация», — сообщил Михаил Евраев.