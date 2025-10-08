В 26 муниципалитетах Кузбасса завершилось благоустройство общественных мест

Благоустройство общественных пространств завершилось в 26 муниципалитетах Кузбасса при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.
«Благоустроительный сезон подходит к концу, заканчиваем обновлять дворы и общественные пространства. Уже готовы 126 объектов, еще 20 — в финальной стадии. Это дворы, скверы, пешеходные тротуары, детские и спортивные площадки», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Преображение затронуло многие города области. Так, в Кемерове преобразились 11 общественных пространств и 4 пешеходных тротуара. В поселке Кедровка благоустроили улицу Новогоднюю. На ней заменили асфальт, обновили бордюры и установили урны с вазонами. Для жилого района Пионер построили новую спортивную площадку с современным оборудованием.
В сквере поселка Спиченково в городе Прокопьевске появились современная игровая площадка и детский спортивный комплекс. А в Киселевске на многофункциональной площадке «Кораблик» установили скамейки, теннисный стол, тренажеры, комплексы для воркаута и мини-футбола.
Работы продолжаются в Новокузнецке. Там приводят в порядок 14 тротуаров и 1 сквер. В городах Таштагол и Тайга также завершаются обновление пешеходных зон и обустройство скверов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.