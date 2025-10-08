Российские учёные опередили коллег с Запада, но Нобелевку в медицине дали не им

По мнению Звягина, разработки, за которые была в этом году вручена Нобелевская премия в медицине, действительно заслуживают внимания, хотя Россия давно занимается таким вопросом. Учёные открыли один из ключевых генов, регулирующих способность клеток иммунной системы подавлять иммунный ответ против антигенов собственного организма. Важность системы периферической толерантности трудно переоценить, добавил профессор. Это тот самый механизм, который в подавляющем большинстве случаев предотвращает развитие аутоиммунных заболеваний, позволяя иммунной системе успешно защищать наш организм от патогенов.