Двое детей пострадали от нападения собаки в Сочи

В Сочи вечером 6 октября домашняя собака породы алабай напала на двух детей. Инцидент произошел в Хостинском районе, когда 10-летний мальчик и 13-летняя девочка проходили мимо частного дома с открытой калиткой. Об этом сообщает «КП — Кубань».
По информации следствия, собака без видимой причины набросилась сначала на мальчика, повалив его и нанеся укусы в область головы. Затем животное укусило девочку в грудь и плечо. Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности.
После нападения собака была усыплена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Правоохранители проверяют условия содержания животного и действия его владельца, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
