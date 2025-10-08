Редкий розовый бриллиант: Итальянка узнала, что кольцо бабушки оказалось реликвией ценой в 1,2 млн евро

Женщина унаследовала кольцо от скончавшейся бабушки, зная, что оно было создано ювелирным домом Bulgari в 1970-х годах, но ошибочно полагала, что центральный розовый камень — это обычный кварц. Специалисты аукционного дома Aste Bolaffi установили, что в изделие вставлен природный розовый бриллиант весом 3,18 карата, окружённый 64 более мелкими алмазами общим весом почти 2 карата. Эксперт компании Маттео Арманди назвал кольцо Лауры исключительной редкостью, добавив, что украшение будет выставлено на предстоящие онлайн-торги.