В Татарстане определили победителей конкурса инфраструктуры для туристов

Итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий на развитие туристической инфраструктуры подвели в Республике Татарстан, сообщили в государственном комитете региона по туризму. Поддержку в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» получат 26 проектов из 10 муниципальных образований региона.
Среди одобренных инициатив — бани, купели и чаны в глэмпинге «Лес и Река» в Высокогорском районе, санатории «Ливадия-Татарстан» в Казани. Также планируется создать зоны для приема пищи и проведения мероприятий на базе отдыха «Чайка 1» в Бугульминском районе, в казанском санатории «Крутушка» и других локациях. Часть средств направят на обустройство детских и спортивных площадок, организацию пунктов проката и создание доступной среды для маломобильных граждан.
Отдельная субсидия выделена для поддержки событийных мероприятий. Благодаря этому 2−4 ноября в Казани пройдет международный рыцарский турнир-фестиваль «Казань. Путешествие в прошлое».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.