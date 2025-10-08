В Татарстане определили победителей конкурса инфраструктуры для туристов

Среди одобренных инициатив — бани, купели и чаны в глэмпинге «Лес и Река» в Высокогорском районе, санатории «Ливадия-Татарстан» в Казани. Также планируется создать зоны для приема пищи и проведения мероприятий на базе отдыха «Чайка 1» в Бугульминском районе, в казанском санатории «Крутушка» и других локациях. Часть средств направят на обустройство детских и спортивных площадок, организацию пунктов проката и создание доступной среды для маломобильных граждан.