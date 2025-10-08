Школьники из Ненецкого АО отправились с визитом в Санкт-Петербург

Группа школьников из Ненецкого автономного округа приняла участие в культурно-просветительской программе «Город-герой — Ленинград», которая прошла в Санкт-Петербурге. Поездка организована в ходе реализации национального проекта «Семья» и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в департаменте образования, культуры и спорта региона.
В культурную столицу России отправились 36 детей из сел Великовисочного, Оксино, Тельвиска, Каратайка и Коткино, а также из Нарьян-Мара. Все участники поездки достигли высоких результатов в конкурсах и фестивалях различного уровня. В программе визита — посещение исторических и памятных мест Санкт-Петербурга, связанных с подвигом жителей и защитников блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.