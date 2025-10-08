Школьники из Ненецкого АО отправились с визитом в Санкт-Петербург

В культурную столицу России отправились 36 детей из сел Великовисочного, Оксино, Тельвиска, Каратайка и Коткино, а также из Нарьян-Мара. Все участники поездки достигли высоких результатов в конкурсах и фестивалях различного уровня. В программе визита — посещение исторических и памятных мест Санкт-Петербурга, связанных с подвигом жителей и защитников блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны.