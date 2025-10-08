Госдума одобрила обязательные целевые контракты для медиков-бюджетников

Согласно инициативе, студенты-бюджетники на медицинских и фармацевтических направлениях будут обязаны в течение первого года учебы заключить договор о целевом обучении, если получат такое предложение и соответствуют требованиям заказчика. Правило будет распространяться и на студентов, восстановившихся на обучение, переведенных на бюджет, а также на тех, чей прежний целевой договор был расторгнут заказчиком или самим студентом из-за отсутствия предусмотренных мер поддержки. В таких случаях новый договор необходимо будет заключить в течение года с момента восстановления, перевода или расторжения предыдущего соглашения.