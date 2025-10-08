Вегетарианец съел блюдо с мясом во время полета, подавился и умер

Пилот изменил маршрут, но самолет долго оставался в воздухе до аварийной посадки в Шотландии. Попытки стюардесс спасти пассажира не принесли результатов. По прибытии он был без сознания более трех часов. Медики не смогли его спасти, и родственники подали иск к авиакомпании, указав, что причиной смерти стала аспирационная пневмония, передает издание The Sun.