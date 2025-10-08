Зеленский анонсировал спецоперации СБУ против России

Инциденты с гражданскими поездами произошли в ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской и Курской областях. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что организатором атак выступил Киев. Украинские спецслужбы подорвали железнодорожные пути, из-за чего поезда сошли с рельсов. В результате пострадали более 100 человек, семь из них погибли.