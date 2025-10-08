Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что утвердил планы Службы безопасности Украины (СБУ) для проведения специальных операций против России.
Бывший комик отметил, что эти меры якобы станут асимметричным ответом на действия Москвы в ходе конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Киева, направленные на подрыв железнодорожных составов в России, подтверждают террористический характер украинских властей. По его словам, президент России охарактеризовал киевский режим как террористический, поскольку руководство Украины сознательно отдало приказ атаковать пассажирский поезд. Песков подчеркнул, что такие действия являются государственным терроризмом.
Инциденты с гражданскими поездами произошли в ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской и Курской областях. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что организатором атак выступил Киев. Украинские спецслужбы подорвали железнодорожные пути, из-за чего поезда сошли с рельсов. В результате пострадали более 100 человек, семь из них погибли.