Промышленную безопасность на опасных производственных объектах обсудили представители стран СНГ

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Исполнительный комитет СНГ представлял советник Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Валерий Трошко. Члены Межгоссовета подвели итоги работы за предыдущий год, обсудили изменения в законодательстве своих стран в области регулирования промышленной безопасности на опасных производственных объектах и деятельность в этом направлении в течение года.