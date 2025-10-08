Промышленную безопасность на опасных производственных объектах обсудили представители стран СНГ

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности состоялось 7−8 октября в Казани. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В заседании приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Исполнительный комитет СНГ представлял советник Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Валерий Трошко. Члены Межгоссовета подвели итоги работы за предыдущий год, обсудили изменения в законодательстве своих стран в области регулирования промышленной безопасности на опасных производственных объектах и деятельность в этом направлении в течение года.
Российская сторона проинформировала коллег об обеспечении промышленной безопасности на объектах нефтегазового комплекса, аварийности и травматизме, а также перспективных инструментах контроля (надзора).
Кроме того, на встрече рассмотрены вопросы обеспечения промышленной безопасности объектов металлургии, обучения, подготовки, переподготовки, аттестации и сертификации персонала, применения баз данных и программных комплексов при осуществлении надзорной деятельности и административных процедур. Таджикская сторона проинформировала об обеспечении безопасности при эксплуатации комбинированных автозаправочных станций: сжиженный газ, бензин, дизельное топливо и электрические зарядные терминалы.
Члены Межгоссовета приняли к сведению информацию о ходе выполнения плана основных мероприятий Межгосударственного совета по промышленной безопасности по реализации соглашения о сотрудничестве в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах на 2021−2026 годы, утвердили план работы совета на 2025−2026 годы.
В соответствии с положением о совете председательство на 2025−2026 годы перешло к российской стороне. Заместитель руководителя Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при правительстве Республики Таджикистан Табассум Азиззода, возглавляющий делегацию страны-председателя 2024−2025 годов, передал руководителю Ростехнадзора статуэтку-символ — переходящий знак организации.
Планируется, что следующее заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности пройдет в 2026 году в Беларуси. -0-