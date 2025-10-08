Необычная индексация пенсий в 2026 году, миллиарды рублей на соцвыплаты: какие еще изменения ждут пенсионеров

Кроме того, часть российских пенсионеров получит проиндексированную страховую пенсию за январь 2026 года уже в конце декабря 2025-го. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, изменение сроков связано с особенностями новогодних праздников и утвержденным проектом бюджета. В частности, пенсионеры, которые обычно получают выплаты в начале месяца, из-за длинных новогодних каникул получат пенсию в проиндексированном виде уже в конце декабря. Это касается и работающих пенсионеров, которые с 2025 года вновь получают индексацию пенсий.