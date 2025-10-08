Умер Алексей Бартошевич, театровед и профессор

Умер Алексей Бартошевич, театровед и заведующий кафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа. Ему было 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба института в телеграм-канале.
«Не стало Алексея Вадимовича Бартошевича — профессора, доктора искусствоведения, заведующего кафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа, заслуженного деятеля науки России; великого человека», — говорится в сообщении.
Бартошевич родился в Москве 4 декабря 1939 года в театральной семье: его отец Вадим Шверубович основал постановочный факультет Школы-студии МХАТ, а дед Василий Качалов был известным актером МХАТа.
В институте отметили, что Бартошевич стал символом русского шекспироведения и культуры в целом, соединяя русские и европейские театральные традиции, литературу и сцену, историю и современность.
