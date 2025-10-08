Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Алексей Бартошевич, театровед и профессор

Шекспировед Алексей Бартошевич умер на 86-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умер Алексей Бартошевич, театровед и заведующий кафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа. Ему было 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба института в телеграм-канале.

«Не стало Алексея Вадимовича Бартошевича — профессора, доктора искусствоведения, заведующего кафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа, заслуженного деятеля науки России; великого человека», — говорится в сообщении.

Бартошевич родился в Москве 4 декабря 1939 года в театральной семье: его отец Вадим Шверубович основал постановочный факультет Школы-студии МХАТ, а дед Василий Качалов был известным актером МХАТа.

В институте отметили, что Бартошевич стал символом русского шекспироведения и культуры в целом, соединяя русские и европейские театральные традиции, литературу и сцену, историю и современность.

Ранее KP.RU писал, что скончался Игорь Потапов, бывший пиар-директор российского офиса Walt Disney Studios и руководитель отдела внешних коммуникаций телеканала «Россия 1». Ему было 49 лет. Причиной смерти стала болезнь, детали которой не уточняются.