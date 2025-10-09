Маятниковые двери установили в вестибюле станции метро «Путиловская»

На строительстве вестибюля метро «Путиловская» Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге установили маятниковые двери, известные как пендельтюры. Для входа и выхода в вестибюле смонтировали каркас, на который затем установили маятниковые двери и стеклянные конструкции. Об этом сообщил телеграм-канал «Подземник».
— Всего смонтировано две группы по четыре двери. Такие двери обеспечивают более удобный и безопасный проход пассажиров, что особенно важно для крупных транспортных узлов, — уточнили в телеграм-канале.
Ранее в кассовом зале будущей станции установили панно в необычном стиле советского конструктивизма, а также поставили витражные окна. Остеклили и внутренние двери. Недавно специалисты начали благоустраивать территорию вокруг. Строители уложили гранитные плиты и продолжают облагораживать прилегающее окружение.