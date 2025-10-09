Маятниковые двери установили в вестибюле станции метро «Путиловская»

На строительстве вестибюля метро «Путиловская» Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге установили маятниковые двери, известные как пендельтюры. Для входа и выхода в вестибюле смонтировали каркас, на который затем установили маятниковые двери и стеклянные конструкции. Об этом сообщил телеграм-канал «Подземник».