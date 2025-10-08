Мизулина: Закон о запрете поиска экстремизма в сети будет скорректирован

Летом Госдума приняла закон, который наказывает владельцев VPN-сервисов за отказ блокировать незаконный контент, и запрещает искать в интернете экстремистские материалы. За доступ к таким материалам предусмотрены штрафы. Мизулина отметила в соцсетях, что из-за этих поправок Лига безопасного интернета больше не сможет передавать МВД данные о экстремистских сообществах.