Мизулина: Закон о запрете поиска экстремизма в сети будет скорректирован

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о планах Минцифры внести изменения в закон о запрете поиска экстремистских материалов. Об этом она сообщила 8 октября после встречи с молодежью в Санкт-Петербурге.
«Речь идет о правках в части вашей журналистской работы, когда эти инструменты нужны», — заявила журналисту «Фонтанки» Мизулина.
Летом Госдума приняла закон, который наказывает владельцев VPN-сервисов за отказ блокировать незаконный контент, и запрещает искать в интернете экстремистские материалы. За доступ к таким материалам предусмотрены штрафы. Мизулина отметила в соцсетях, что из-за этих поправок Лига безопасного интернета больше не сможет передавать МВД данные о экстремистских сообществах.
Ранее KP.RU сообщил, что вход в запрещенные/ограниченные на территории РФ соцсети и видеохостинги не будет считаться поводом для штрафа по новому закону.