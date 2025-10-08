Ричмонд
Мизулина: Закон о запрете поиска экстремизма в сети будет скорректирован

Мизулина заявила о планах пересмотреть закон о запрете поиска экстремизма.

Источник: Комсомольская правда

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о планах Минцифры внести изменения в закон о запрете поиска экстремистских материалов. Об этом она сообщила 8 октября после встречи с молодежью в Санкт-Петербурге.

«Речь идет о правках в части вашей журналистской работы, когда эти инструменты нужны», — заявила журналисту «Фонтанки» Мизулина.

Летом Госдума приняла закон, который наказывает владельцев VPN-сервисов за отказ блокировать незаконный контент, и запрещает искать в интернете экстремистские материалы. За доступ к таким материалам предусмотрены штрафы. Мизулина отметила в соцсетях, что из-за этих поправок Лига безопасного интернета больше не сможет передавать МВД данные о экстремистских сообществах.

Ранее KP.RU сообщил, что вход в запрещенные/ограниченные на территории РФ соцсети и видеохостинги не будет считаться поводом для штрафа по новому закону.

