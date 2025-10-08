Набиуллина: Доля безналичных платежей в РФ достигла 87,5%

Согласно озвученным данным, доля безналичных платежей в России достигла 87,5%, что соответствует позиции в первой пятёрке стран с крупными экономиками. Глава ЦБ также уточнила, что 88,5% финансовых услуг граждане приобретают через цифровые каналы. А в июле текущего года, Набиуллина прогнозировала рост показателя до 90% к концу 2025 года, что свидетельствует об ускоренной цифровизации финансовой системы страны.