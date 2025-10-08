Мизулина заявила, что закон о поиске экстремизма в интернете изменят

Ранее Мизулина выступила с инициативой по внесению законодательных изменений, предусматривающих закрепление права гражданина на отказ от использования интернета и современных технологий. По ее мнению, искусственный интеллект, а также ряд других современных технологических решений способствуют усилению контроля над личностью. В связи с этим, как считает Мизулина, в ближайшем будущем возникнет необходимость в защите права человека отказаться от применения подобных технологий.