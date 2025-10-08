Ричмонд
Мизулина заявила, что закон о поиске экстремизма в интернете изменят

Министерство цифрового развития собирается смягчить положения недавно принятого закона, запрещающего поиск экстремистских материалов. О намерении ведомства внести правки сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Речь идет о правках в части вашей журналистской работы, когда эти инструменты нужны. В Минцифры пообещали создать рабочую группу для проработки изменений», — отметила Мизулина на встрече с подростками в молодежном клубе в Петербурге, пояснив, что поправки затронут сферу деятельности СМИ, пишет «Фонтанка».

Напомним, что летний закон ввел штрафы не только за отказ VPN-сервисов от блокировок, но и за поиск «заведомо экстремистских материалов». По мнению Мизулиной, такие нормы мешают журналистам расследовать деятельность запрещенных организаций, а ей — передавать информацию в МВД об экстремистских организаций.

Ранее Мизулина выступила с инициативой по внесению законодательных изменений, предусматривающих закрепление права гражданина на отказ от использования интернета и современных технологий. По ее мнению, искусственный интеллект, а также ряд других современных технологических решений способствуют усилению контроля над личностью. В связи с этим, как считает Мизулина, в ближайшем будущем возникнет необходимость в защите права человека отказаться от применения подобных технологий.

