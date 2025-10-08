«Тайна делает искусство великим». Юбилей Юрия Трояна отметили в Большом театре

В одном из своих интервью Юрий Троян отмечал, что пошел по пути балета, потому что видел в нем тайну и хотели ее разгадать. Сегодня он признался, что разгадать ее так и не удалось. «Искусство — это великая сила, которая прежде всего очищает душу. Тайна в искусстве всегда существует. Это то, что делает искусство великим. И не обязательно эту тайну раскрывать, главное к ней приобщиться. Я в своей жизни разгадал много тайн, но не эту. Надеюсь, что к ее разгадке нас приблизит новое поколение артистов», — подчеркнул народный артист Беларуси.