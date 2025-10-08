«Тайна делает искусство великим». Юбилей Юрия Трояна отметили в Большом театре

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балет Вячеслава Кузнецова «Анастасия» представили на сцене Большого театра в рамках проекта «Жизнь в профессии», передает корреспондент БЕЛТА.
В этот раз проект приурочен к юбилею народного артиста Беларуси, выдающегося балетмейстера, педагога, постановщика и хореографа Юрия Трояна. Шестого октября ему исполнилось 75. С именем Юрия Трояна связана целая эпоха в истории современного балетного искусства Беларуси. Он прошел творческий путь от артиста балета до художественного руководителя балетной труппы Большого театра Беларуси. В течение 20 лет был ведущим солистом балета театра, далее занимал должность заместителя директора Большого театра, был главным балетмейстером. В 2022 году Юрий Антонович после 53 лет служения театру ушел на заслуженный отдых, а сегодня встретился в театре со своими поклонниками.
В одном из своих интервью Юрий Троян отмечал, что пошел по пути балета, потому что видел в нем тайну и хотели ее разгадать. Сегодня он признался, что разгадать ее так и не удалось. «Искусство — это великая сила, которая прежде всего очищает душу. Тайна в искусстве всегда существует. Это то, что делает искусство великим. И не обязательно эту тайну раскрывать, главное к ней приобщиться. Я в своей жизни разгадал много тайн, но не эту. Надеюсь, что к ее разгадке нас приблизит новое поколение артистов», — подчеркнул народный артист Беларуси.
По мнению Юрия Трояна, все знают спектакли и роли, в которых он отличился, но ему хотелось бы наполнить свое наследие большим количеством учеников. «Я чувствую, что мне есть что сказать и чему их научить, поэтому очень стараюсь сейчас это делать. Иногда получается. И то, что не смогли доделать старые поколения, нужно будет доделывать им в будущем», — добавил он.
«Спектакль “Анастасия” поставлен в 2018 году. Вдохновлен он произведениями заслуженного деятеля искусств Беларуси, писателя и драматурга Анатолия Делендика. “Как-то он подарил маленькую книгу, где были опубликованы два сценария телевизионных фильмов об Анастасии Слуцкой и Михаиле Глинском. Оказывается, эти знаменитые фамилии существовали в одно время и географически в одних местах. Наверняка они были знакомы. Судьбы у них были очень сложные. Я прочел эти сценарии и решил, почему бы их не объединить. В театре нужна интрига, любовь, эмоции. Просто так вот историческую справку не поставить. А здесь все есть”, — рассказал Юрий Троян.
По его словам, хоть спектакль идет довольно часто, интерес публики не иссякает. Как только он перестает ходить, спектакль умирает. Поэтому Юрий Троян надеется, что спектакль и дальше будет собирать полные залы. −0-
Фото Андрея Синявского.