«Вы не поверите сколько»: Гордон объяснил, почему не может отказаться от гражданства США

Он добавил, что процедура выхода из гражданства требует крупных финансовых вложений. По его словам, даже после официального отказа человек ещё в течение пяти лет продолжает оставаться налоговым резидентом Америки. Гордон признался, что однажды уже собирался отказаться от паспорта, но передумал, столкнувшись со всей сложностью процесса. Телеведущий подчеркнул, что ему абсолютно безразлично наличие американского гражданства, и отметил, что последний раз посещал США около двенадцати лет назад.