Ярославская область заняла пятое место по качеству образования среди российских регионов

«Благодаря этому уникальному проекту регионы получают оценку прогресса за год по каждой из семнадцати целей устойчивого развития, что является хорошей мотивацией на внедрение лучших российских практик и трендов в разных сферах. Так, в социальном кластере мы выстрелили по такой цели, как “Качественное образование”. Заняли пятое место. Это одна из приоритетных сфер. При поддержке федерального центра, благодаря национальным проектам в регионе уверенно развиваются высшая школа, среднее профессиональное и общее образование. Со школьной скамьи мы намерены растить будущие профессиональные кадры для Ярославской области и привлекаем молодежь из других субъектов», — прокомментировал итоги ренкинга губернатор Ярославской области Михаил Евраев.