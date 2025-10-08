Ярославская область заняла пятое место по качеству образования среди российских регионов

Ярославская область заняла пятое место среди российских регионов по качеству образования. Регион вышел в лидеры в ренкинге субъектов РФ по показателям достижения 17 целей устойчивого развития ООН. Исследование проводилось МГИМО при участии Российской ассоциации содействия ООН в рамках госпрограммы «Приоритет-2030». Аналитики оценили показатели 85 регионов России.
В число целей устойчивого развития эксперты включили ликвидацию нищеты, хорошее здоровье и благополучие населения, возможность получить качественное образование и устроиться на достойную работу, общий экономический рост региона, индустриализацию, инновацию и инфраструктуру. В ренкинге цели сгруппированы по четырем кластерам: экономическому, социальному, экологическому и институциональному.
«Благодаря этому уникальному проекту регионы получают оценку прогресса за год по каждой из семнадцати целей устойчивого развития, что является хорошей мотивацией на внедрение лучших российских практик и трендов в разных сферах. Так, в социальном кластере мы выстрелили по такой цели, как “Качественное образование”. Заняли пятое место. Это одна из приоритетных сфер. При поддержке федерального центра, благодаря национальным проектам в регионе уверенно развиваются высшая школа, среднее профессиональное и общее образование. Со школьной скамьи мы намерены растить будущие профессиональные кадры для Ярославской области и привлекаем молодежь из других субъектов», — прокомментировал итоги ренкинга губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Эксперты оценивали цель «Качественное образование» по 12 показателям, в том числе по охвату жителей региона программами высшего и среднего профессионального образования, владению навыками в области информационно-коммуникационных технологий, уровню подготовки в общеобразовательных организациях, охвату детей до трех лет дошкольным образованием, а также по числу школ, подключенных к Интернету.
Хорошие показатели регион продемонстрировал и в экономическом кластере. Ярославская область поделила 9 и 10 места по цели «Индустриализация, инновации и инфраструктура» с Татарстаном, ставшим лидером ренкинга за 2025 год. По цели «Достойная работа и экономический рост» область вышла на 17-е место, а также заняла 14 и 15-е места по показателям, оценивающим устойчивое развитие городов и населенных пунктов.