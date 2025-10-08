Фурсенко: интерес к науке в России выше, чем в СССР

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Интерес к науке в современной России выше, чем это было даже в СССР, сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Разговор об этом шел на вечерней сессии симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия».
«Есть ограничения по населению. И по тем людям, которые хотят и могут заниматься наукой. Хотя сегодня интерес к науке, по [данным] социологии, больше, чем когда бы то ни было в Советском Союзе», — рассказал Фурсенко.
Отвечая на тезисы о недостаточном финансировании, в частности, космических исследований, Фурсенко напомнил об их высокой стоимости. «Наука сегодня стала гораздо дороже. И это касается не только зарплаты трудящихся — касается того, что все серьезные исследования требуют гораздо более продвинутого оборудования», — отметил помощник президента.
Тем не менее, как подчеркнул Фурсенко, необходимо расставлять приоритеты, «проводить приоритизацию сверху или путем экспертного заключения», иначе, по его словам, «это будет происходить стихийно, и далеко не всегда это будет происходить оптимальным образом».
«И в этом плане, конечно, приходится выбирать. Вот, большой спор был, нужна у нас пилотируемая космонавтика или нет. И зачем ее надо сохранять? На самом деле, до сих пор продолжается этот спор. Но с другой стороны, есть факт, который заключается в том, что беспилотный [космический телескоп] “Хаббл”, по-моему было десять экспедиций, которые его чинили. Причем, чинили его люди, а не автоматы, потому что слишком сложно», — заметил Фурсенко.
Как подчеркнул он, нередко «без присутствия человека оказывается еще дороже».
О симпозиуме.
Симпозиум проходил 7−8 октября в Москве под эгидой Десятилетия науки и технологий при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ.
Международный симпозиум объединяет участников более чем из 85 стран: Китая, США, Италии, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Это государственные деятели, ученые, исследователи, инженеры, футурологи, деятели культуры и искусства, представители медиа и все те, кто неравнодушен к будущему России, мира и готов строить прикладные прогнозы.