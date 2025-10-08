Фурсенко: интерес к науке в России выше, чем в СССР

«И в этом плане, конечно, приходится выбирать. Вот, большой спор был, нужна у нас пилотируемая космонавтика или нет. И зачем ее надо сохранять? На самом деле, до сих пор продолжается этот спор. Но с другой стороны, есть факт, который заключается в том, что беспилотный [космический телескоп] “Хаббл”, по-моему было десять экспедиций, которые его чинили. Причем, чинили его люди, а не автоматы, потому что слишком сложно», — заметил Фурсенко.