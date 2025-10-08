Ричмонд
Нагиев признался, что часто соглашается на роли в кино из-за больших гонораров

Актер Дмитрий Нагиев признался, что нередко соглашается на работу в проектах из-за солидных гонораров. Он рассказал, что сперва отказался от роли в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Санкционер», но позже постановщику все-таки удалось его уговорить.

— Когда Жора позвонил и предложил эту роль, я сначала отказался. Но он умеет убеждать с помощью красноречия и денег. В итоге у меня около сорока смен. Куда это годится в моем возрасте? — передает слова Нагиева «СтарХит».

Ранее актер поделился, что ожидает скромную пенсию в старости. По его расчетам, она не превысит 20 тысяч рублей. Артист отметил, что накопленных им 70 тысяч долларов может оказаться недостаточно для комфортной старости.

Нагиев рассказал о том, что многие режиссеры и продюсеры ценят его за то, что на съемочной площадке он не пытается строить из себя недосягаемую звезду и без проблем довольствуется малым.

Артист в начале апреля уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты и стал зарабатывать там на проведении марафонов «по личностному росту». Стоимость участия варьируется от 40 тысяч рублей до полумиллиона рублей.