Полицейские приехали на вызов и оказались на съемках фильма на Ленинском

Напомним, что ранее Глеб Калюжный, который сейчас находится в армии, взял вторую увольнительную за месяц и приехал на премьеру фильма в Петербург. Актер сыграл главную роль. Как рассказал сам Калюжный, из армии его отпустили за хорошую службу.