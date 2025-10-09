Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские приехали на вызов и оказались на съемках фильма на Ленинском

Правоохранители среагировали на тревожный сигнал.

Источник: Комсомольская правда

В 20:30 в службу экстренного реагирования поступил тревожный сигнал. Неравнодушный очевидец сообщил, что возле дома 157 по Ленинскому проспекту заметил бритоголового мужчину, привязанного к столбу. Неизвестного избивала группа людей в черном, на чьих лицах были маски. Об этом сообщил телеграм-канал «Дорожный инспектор». Инцидент произошел в Московском районе.

— Сотрудники полиции незамедлительно выехали на заявку, но оказалось, что это съемки фильма, — отметили в телеграм-канале. Так, история приобрела неожиданный поворот. При съемках фильма никто не пострадал.

Напомним, что ранее Глеб Калюжный, который сейчас находится в армии, взял вторую увольнительную за месяц и приехал на премьеру фильма в Петербург. Актер сыграл главную роль. Как рассказал сам Калюжный, из армии его отпустили за хорошую службу.