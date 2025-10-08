В Дагестане решают судьбу двух малышей, брошенных матерью на два месяца

В Дагестане власти и органы опеки определяют будущее двух маленьких детей, которых бросила собственная мать. Двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик были обнаружены в съемной квартире в Кизиюрте во время рейда полиции. Дети находились в полной антисанитарии, без еды и тепла, были больны и одеты не по погоде. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».