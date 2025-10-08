Ричмонд
В Австралии застрелили экс-бойца UFC Раре Мохтаряна

В Австралии был застрелен бывший боец UFC Суман Мохтарян. Полиция обнаружила тело спортсмена, прибыв на вызов из-за стрельбы, сообщает Daily Mail.

Экс-боец UFC Раре Мохтарян застрелен в Австралии.

«По предварительной информации, нападавший скрылся на красном Audi, который через 15 минут после инцидента был обнаружен сгоревшим. Расследование обстоятельств убийства продолжается», — передает источник для RT.

Это не первое покушение на жизнь Мохтаряна. В феврале 2024 года в него уже стрелял мужчина, представившийся курьером.

Мохтарян известен своими выступлениями в смешанных единоборствах. На его счету восемь побед и два поражения. В американском промоушене UFC он провел два боя, в которых оба раза потерпел поражение.