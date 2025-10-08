Гладков рассказал о мерах по оповещению при отключении электричества

БЕЛГОРОД, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду рассказал о мерах по оповещению граждан в случае отключения электричества, по его словам, наличие резервной генерации на сотовых вышках позволит сохранить мобильную связь и обеспечить информирование населения.
«При полном отключении электричества, безусловно, будут проблемы с громкоговорителями, у которых питание идет по постоянной схеме. Но отключение интернета и вышек сотовой связи не произойдёт, так как на каждой вышке есть резервная генерация. Оповещения через телефоны будут приходить. Надеюсь, что до того момента, когда аккумуляторы подсядут, а это произойдет через несколько часов, мы сможем решить вопрос по подключению и восстановлению электричества через систему оповещения, к которой все привыкли», — сказал Гладков во время вечернего эфира в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, приобретаются дополнительные средства резервной генерации. «На всякий случай», — пояснил губернатор.