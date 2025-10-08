Ричмонд
Правительство сократило квоту для иностранцев на временное проживание

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кабмин РФ установил квоту на выдачу иностранным гражданам 3802 разрешений на временное проживание в России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

«Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3802 разрешений на временное проживание в РФ с распределением по субъектам РФ согласно приложению», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Также установлен резерв квоты РФ на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 1140 разрешений на временное проживание в РФ.

На 2025 год квота на временное проживание составляла 5,5 тысячи разрешений, резерв квоты — 1650.

РВП выдается на три года. Оно позволяет иностранцам легально работать в России. Разрешение нельзя продлить после истечения срока действия — нужно либо оформить вид на жительство, либо покинуть страну.