8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день озеленения пройдет в Беларуси 11 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Масштабная кампания проводится в целях повышения озелененности территории страны, создания комфортных и благоприятных условий проживания населения, вовлечения в хозяйственный оборот рекультивируемых земель. Во время проведения данной инициативы будут высажены деревья и кустарники в населенных пунктах, на территории лесного фонда и рекультивированных землях.
Центральным местом проведения акции станет Логойское лесничество Логойского лесхоза. Здесь будут высажены дубы, ели и сосны на площади 2,2 га.
Минприроды приглашает белорусов присоединиться к масштабной кампании по озеленению. «Присоединяйтесь к различным акциям, таким как “Сад надежды”, “Посади дерево”, “Дай лесу новае жыццё!”, “Зеленый двор вместе!” Только общими усилиями мы сможем сохранить природные богатства в первозданном виде», — подчеркнули в пресс-службе. -0-