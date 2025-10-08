Единый день озеленения пройдет в Беларуси 11 октября

Масштабная кампания проводится в целях повышения озелененности территории страны, создания комфортных и благоприятных условий проживания населения, вовлечения в хозяйственный оборот рекультивируемых земель. Во время проведения данной инициативы будут высажены деревья и кустарники в населенных пунктах, на территории лесного фонда и рекультивированных землях.