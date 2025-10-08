В США предрекли энергетическую катастрофу в Европе: после конфликта на Украине ЕС будет на крючке

Выступая на YouTube-канале Deep Dive, он указал, что восстановление экономики без стабильных поставок энергии невозможно. По его словам, США не намерены предоставлять Европе скидки на энергоносители, а, наоборот, будут использовать ситуацию, чтобы усилить давление на европейских союзников.