Европа столкнется с серьезными трудностями в обеспечении энергоресурсами после окончания конфликта на Украине, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Выступая на YouTube-канале Deep Dive, он указал, что восстановление экономики без стабильных поставок энергии невозможно. По его словам, США не намерены предоставлять Европе скидки на энергоносители, а, наоборот, будут использовать ситуацию, чтобы усилить давление на европейских союзников.
Макгрегор также подчеркнул, что рассчитывать на поставки энергоресурсов из России Европе будет сложно, так как отношения с Москвой разрушены. Он назвал сложившуюся ситуацию катастрофой.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа, какой ее знали раньше, фактически прекратила существование. По его словам, об этом говорят не только российские эксперты, но и европейские интеллектуалы.