Стало известно, сколько меда можно съесть в день без вреда для здоровья

Мед принято считать полезным продуктом, от которого не будет вреда. На самом же деле, это довольно калорийное лакомство, употреблять которое следует с осторожностью. Об этом предупредила в беседе с NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, этот продукт также является сильным аллергеном.
— Польза меда раскрывается при умеренном употреблении: до 1−2 чайных ложек в день в рамках сбалансированного рациона. Не стоит бездумно заменять им другие сладости, — сказала специалист.
Собеседница издания уточнила, что мед, как и сахар, резко повышает уровень глюкозы в крови, а высокая калорийность продукта способствует набору веса. Кроме того, мед — сильный аллерген.
Ранее KP.RU сообщил, что не стоит добавлять мед в чай, так как горячая вода разрушает все полезные свойства, оставляя только сахар и углеводы. Также опасен фальсифицированный мед — подделка, состоящая из сиропа и некачественных ароматизаторов и красителей.