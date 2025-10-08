Стало известно, сколько меда можно съесть в день без вреда для здоровья

Мед принято считать полезным продуктом, от которого не будет вреда. На самом же деле, это довольно калорийное лакомство, употреблять которое следует с осторожностью. Об этом предупредила в беседе с NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, этот продукт также является сильным аллергеном.