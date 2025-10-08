Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько меда можно съесть в день без вреда для здоровья

Нутрициолог Попова посоветовала съедать в день не больше 1−2 чайных ложек меда.

Источник: Комсомольская правда

Мед принято считать полезным продуктом, от которого не будет вреда. На самом же деле, это довольно калорийное лакомство, употреблять которое следует с осторожностью. Об этом предупредила в беседе с NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, этот продукт также является сильным аллергеном.

— Польза меда раскрывается при умеренном употреблении: до 1−2 чайных ложек в день в рамках сбалансированного рациона. Не стоит бездумно заменять им другие сладости, — сказала специалист.

Собеседница издания уточнила, что мед, как и сахар, резко повышает уровень глюкозы в крови, а высокая калорийность продукта способствует набору веса. Кроме того, мед — сильный аллерген.

Ранее KP.RU сообщил, что не стоит добавлять мед в чай, так как горячая вода разрушает все полезные свойства, оставляя только сахар и углеводы. Также опасен фальсифицированный мед — подделка, состоящая из сиропа и некачественных ароматизаторов и красителей.