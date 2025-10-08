Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго предупреждает о росте цен на бензин на независимых АЗС

Крупные сети придерживаются более социально ориентированной ценовой политики.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых регионах России наблюдается рост цен на топливо на независимых автозаправочных станциях, который существенно превышает темпы роста стоимости на заправках крупных нефтяных компаний. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

Как отмечает ведомство, крупные сети придерживаются более социально ориентированной ценовой политики, тогда как независимые АЗС зачастую поднимают цены быстрее, что вызывает обеспокоенность регуляторов.

При выявлении подобных нарушений министерство оперативно передает информацию в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для принятия соответствующих мер. Минэнерго ведет постоянный мониторинг региональных рынков, чтобы оперативно реагировать на случаи дисбаланса между ценами на независимых АЗС и сетевых заправках.

Напомним, отечественные нефтяные компании увеличили производство топлива, при этом возникающие вопросы с его доставкой решаются оперативно. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что на текущий момент на топливном рынке страны нет глобальных проблем.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше