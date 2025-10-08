Минэнерго предупреждает о росте цен на бензин на независимых АЗС

В некоторых регионах России наблюдается рост цен на топливо на независимых автозаправочных станциях, который существенно превышает темпы роста стоимости на заправках крупных нефтяных компаний. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.
Как отмечает ведомство, крупные сети придерживаются более социально ориентированной ценовой политики, тогда как независимые АЗС зачастую поднимают цены быстрее, что вызывает обеспокоенность регуляторов.
При выявлении подобных нарушений министерство оперативно передает информацию в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для принятия соответствующих мер. Минэнерго ведет постоянный мониторинг региональных рынков, чтобы оперативно реагировать на случаи дисбаланса между ценами на независимых АЗС и сетевых заправках.
Напомним, отечественные нефтяные компании увеличили производство топлива, при этом возникающие вопросы с его доставкой решаются оперативно. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что на текущий момент на топливном рынке страны нет глобальных проблем.