Назван главный модный тренд этой осени

— В этом сезоне на модный пьедестал возвращается ремень: от классических кожаных моделей до широких тканевых, цепочек, ремней с массивными пряжками и необычными текстурами. Особенно актуально для длинных пальто и тренчей: такой прием добавляет силуэту структуры и женственности, — считает эксперт.