Назван главный модный тренд этой осени

Чтобы создать модный образ этой осенью, в качестве аксессуара обязательно следует выбрать ремень. Особенно интересно ремень будет смотреться с верхней одеждой, об этом сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» стилист Юлия Железнова.
— В этом сезоне на модный пьедестал возвращается ремень: от классических кожаных моделей до широких тканевых, цепочек, ремней с массивными пряжками и необычными текстурами. Особенно актуально для длинных пальто и тренчей: такой прием добавляет силуэту структуры и женственности, — считает эксперт.
Стилист призвала выбирать ремни с металлическими вставками, вышивкой, нестандартными формами пряжек — все это придаст образу индивидуальность, уверена модный специалист.
Ранее Life.ru рассказал, что длинные плащи размера макси, сделанные из экокожи, в этом сезоне уже потеряли актуальность. Вместо них стоит отдать предпочтение более коротким моделям прямого или приталенного силуэта, либо выбрать варианты макси из хлопка.
Что касается цветов, то мода этой осенью предлагает отказаться от кричащих вспышек в пользу классических осенних оттенков. Это шоколадный оттенок марсала, а также насыщенные тона винного, бордового, изумрудного и багряного, передает «Москва 24».