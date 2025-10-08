Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разметку ночью планируют нанести на восьми участках дорог в Минске

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», планируется нанесение дорожной разметки на улицах ул. Ленина (от К. Маркса до Ульяновской), Громова, Сторожовской, Вышелесской, Брикета, Ржавецкой, Переходной (от Радиальной до Солтыса) и на развязке МКАД и ул. Громова.

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 9 октября разметку планируют наносить на восьми участках дорог. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», планируется нанесение дорожной разметки на улицах ул. Ленина (от К. Маркса до Ульяновской), Громова, Сторожовской, Вышелесской, Брикета, Ржавецкой, Переходной (от Радиальной до Солтыса) и на развязке МКАД и ул. Громова.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-