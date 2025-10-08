Разметку ночью планируют нанести на восьми участках дорог в Минске

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», планируется нанесение дорожной разметки на улицах ул. Ленина (от К. Маркса до Ульяновской), Громова, Сторожовской, Вышелесской, Брикета, Ржавецкой, Переходной (от Радиальной до Солтыса) и на развязке МКАД и ул. Громова.