Разметку ночью планируют нанести на восьми участках дорог в Минске

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 9 октября разметку планируют наносить на восьми участках дорог. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», планируется нанесение дорожной разметки на улицах ул. Ленина (от К. Маркса до Ульяновской), Громова, Сторожовской, Вышелесской, Брикета, Ржавецкой, Переходной (от Радиальной до Солтыса) и на развязке МКАД и ул. Громова.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-