Автоэксперт Попов: пропуски зажигания — признак скорой разрядки аккумулятора

— Как только аккумулятор показал признаки того, что он плохо запускает двигатель — неэффективно крутит, слышно, что нет зажигания при запуске или есть пропуски зажигания — стоит проверить его и возможно подзарядить. Если после подзарядки ситуация повторяется, значит, его уже пора заменить, — считает специалист.