Автоэксперт Попов: пропуски зажигания — признак скорой разрядки аккумулятора

Специалист дал совет, как запустить машину в холода.

Источник: Комсомольская правда

Аккумулятор периодически необходимо менять, при этом важно не пропустить момент скорой разрядки детали, иначе можно оказаться на трассе с заглохшим автомобилем. О том, как понять, что аккумулятор скоро перестанет работать, сообщил в разговоре с «РИАМО» автоэксперт Дмитрий Попов.

— Как только аккумулятор показал признаки того, что он плохо запускает двигатель — неэффективно крутит, слышно, что нет зажигания при запуске или есть пропуски зажигания — стоит проверить его и возможно подзарядить. Если после подзарядки ситуация повторяется, значит, его уже пора заменить, — считает специалист.

Специалист также дал совет, как запустить машину в холода. Он посоветовал перед тем, как запускать зажигание, сначала включить фары.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что замёрзший аккумулятор приводит к полной неработоспособности автомобиля: заряд не принимает, моментально разряжается. Исправить проблему поможет термочехол для батареи — он надевается на аккумулятор, сохраняя приемлемую температуру для поддержания уровня заряда.

Также перед наступлением холодов необходимо поменять щётки стеклоочистителя, а при неисправности и дворники, передает Life.ru.