Бундестаг отменил процедуру ускоренного получения немецкого гражданства

Теперь чтобы получить немецкий паспорт, необходимо легально прожить в стране не менее пяти лет.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный парламент Германии Бундестаг, аннулировал ускоренную процедуру оформления немецкого гражданства, известную как турбонатурализация, позволявшую получить паспорт всего за три года.

Теперь, согласно новым правилам, для получения гражданства Германии необходимо прожить в стране на законных основаниях не менее пяти лет. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт подчеркнул, что натурализация является заключительным этапом интеграции, а не начальным. По его словам, немецкий паспорт должен быть символом успешной адаптации, а не стимулом для нелегальной иммиграции.

Таким образом, политические власти Германии считают, что для полноценной интеграции в немецкое общество требуется больше времени, чем три года. За принятие поправки к закону о гражданстве проголосовало большинство депутатов Бундестага — 450 человек, против высказались 134 законодателя, и 2 депутата воздержались.

Закон вступит в силу после публикации в официальном издании, Вестнике федерального законодательства, что произойдет после одобрения законопроекта Бундесратом и подписания его президентом Германии.

В июне 2024 года в Германии вступил в силу закон, упрощающий процесс получения гражданства. Этот закон позволял лицам, проживающим в стране, работающим и уплачивающим налоги, получить гражданство в упрощенном порядке. Срок проживания, необходимый для получения гражданства, был сокращен с восьми до пяти лет, а в случае «особых успехов в интеграции» — до трех лет. Кроме того, заявителям не требовалось отказываться от своего прежнего гражданства.

Новая правящая коалиция, состоящая из ХДС/ХСС и СДПГ, изначально заявляла о намерении внести изменения, предусматривающие получение гражданства только после пяти лет проживания в стране. Правительство канцлера Фридриха Мерца одобрило соответствующий законопроект 28 мая, однако он нуждался в утверждении Бундестагом. При этом нынешняя коалиция сохранила возможность двойного гражданства — Германии и страны происхождения мигранта.

