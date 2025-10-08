Ричмонд
В Крыму раскрыли ограбление десятилетней давности благодаря ДНК на колготках

В Крыму спустя десятилетие нашли преступника, напавшего на заправку.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Крыма сообщила о раскрытии разбойного нападения, совершенного более десяти лет назад. Уголовное дело передано в суд после того, как одного из преступников удалось идентифицировать по ДНК. Об этом сообщает «КП — Крым».

Инцидент произошел в мае 2014 года на автозаправочной станции в поселке Нижнегорском. Двое неизвестных, угрожая сотрудникам деревянными палками, проникли в подсобное помещение и похитили из кассы около 30 тысяч рублей. Следствие смогло вычислить одного из нападавших только сейчас — благодаря анализу ДНК, обнаруженной на колготках, которые он использовал в качестве маски во время ограбления.

Обвиняемый взят под стражу по решению суда. Теперь ему предстоит ответить за преступление, совершенное более десяти лет назад.

