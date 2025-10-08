Работник погиб из-за атаки муравьев: в последние секунды жизни он бился в судорогах

В Таиланде рабочий погиб из-за укусов муравьев. Об этом сообщила газета The Thaiger. В провинции Самутпракан на плантации Пирома Джаякана 39-летний Эккафан Тианпхантхонг выполнял привычную работу.
Тогда его вместе с коллегой Пхичитом Пхурахонгом отправили подрезать ветки деревьев, чтобы те не касались линий электропередач. Во время работы Тианпхантхонг внезапно закричал, что на него напали муравьи, и начал спускаться по лестнице. На полпути он потерял сознание, упал и начал биться в судорогах.
Джаякан и Пхурахонг пытались помочь пострадавшему и вызвали скорую. Однако медики не смогли спасти мужчину. На теле Тианпхантхонга нашли лишь несколько следов от укусов муравьев. Врачи заключили, что смерть наступила из-за аллергического шока, вызванного ядом насекомых. Пхурахонг отметил, что муравьи укусили и его, но это не причинило ему вреда.
Мать погибшего сообщила, что не станет обвинять работодателя сына. Она пояснила, что Джаякан много лет относился к ее сыну как к родному, и они работали вместе долгие годы.
