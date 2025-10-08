Работник погиб из-за атаки муравьев: в последние секунды жизни он бился в судорогах

Тогда его вместе с коллегой Пхичитом Пхурахонгом отправили подрезать ветки деревьев, чтобы те не касались линий электропередач. Во время работы Тианпхантхонг внезапно закричал, что на него напали муравьи, и начал спускаться по лестнице. На полпути он потерял сознание, упал и начал биться в судорогах.