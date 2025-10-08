Россиянка впервые за 4 года выступила с лентой страны на «Миссис Вселенная»

Россиянка Оксана Ильичева завоевала титул «Четвертая вице-миссис Вселенная» на конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2025» (Mrs Universe), проходившем на Филиппинах.
По информации организаторов, впервые с 2022 года представительница России смогла выйти на сцену с лентой своей страны.
Финал конкурса состоялся 8 октября в Маниле. Ильичева, 42-летняя жительница Москвы, стала одной из пяти финалисток, опередив более 120 участниц со всего мира.
«Я все еще не могу поверить, что мне удалось войти в топ-5 финалисток одного из самых строгих и престижных конкурсов. Горжусь, что смогла представить Россию впервые за четыре года», — поделилась она.
Оксана Ильичева родилась в многодетной семье в Брянской области, ее мать работала дояркой. Сегодня же она управляет собственным бизнесом, замужем и воспитывает сына. Ранее Ильичева получила титул «Первая вице-миссис Россия — 2025».
Конкурс «Миссис Вселенная — 2025» проходил в Маниле с 1 по 8 октября. В соревновании приняли участие 125 участниц в возрасте от 18 до 60 лет из разных стран.
Ранее сообщалось, что «Миссис Россия-2025» стала Екатерина Семенова из Магнитогорска.