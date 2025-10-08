Назван напиток, который спасет от простуды и усталости

Осенью многие испытывают упадок сил: простуда, усталость, снижение иммунитета — все это ухудшает общее самочувствие. Улучшить состояние можно с помощью одного напитка, об этом заявила в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
— Облепиха и имбирь усиливают друг друга, чай с ними помогают бороться со многими заболеваниями, особенно простудой. Облепиха укрепляет иммунитет, полезна для кожи и сосудов, снижает уровень воспаления. Имбирь обладает антибактериальными свойствами, облегчает боль в горле и суставах, улучшает пищеварение, снижает тошноту, — отметила медик.
Специалист уточнила, что такой чай может помочь при переохлаждении, снижении тонуса и усталости и даже снижает риск развития хронических заболеваний.
Полезны также и травяные чаи: напиток с шиповником подарит порцию витамина С, а ромашковый чай — мягко успокоит, сообщил RT.
Однако не стоит забывать, что для здоровья зубов после чая нужно поласкать рот, передает Life.ru.