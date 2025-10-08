Терапевт рассказала, кому ветрянка грозит тяжелыми осложнениями

Ветрянка считается детской болезнью, однако, заболеть ею можно и во взрослом возрасте. Кому грозят осложнения при ветряной оспе, рассказала в беседе с NEWS.ru терапевт Зарема Тен.
— Тяжелое течение и осложнения чаще всего возникают у детей до года, взрослых и подростков, беременных женщин, людей с иммунодефицитом, лейкозом, астмой и экземой, — сообщила медик.
Врач добавила, что заболеть может любой, если ранее не был болен и не делал прививки. При этом, считается, что чем старше человек, тем тяжелее переносится заболевание.
Ранее KP.RU сообщил, что ветряная оспа — это острая вирусная инфекция, которая сопровождается интоксикацией, а также поражением кожи и слизистых оболочек в виде сыпи: папул, ветряночных пузырьков. Отличается высокой заразностью. У 97% людей, перенесших ветрянку, вырабатывается устойчивый пожизненный иммунитет.