Депутата АдГ выгнали из фракции после поездки в Петербург

В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия за короткий промежуток времени скончались сразу четверо кандидатов от партии АдГ. Речь идет о политиках из городов Бломберг, Бад-Липпшпринге, Шверте и Райнберг. В течение последних двух недель умерли Ральф Ланге, Штефан Берендес, Вольфганг Клингер и Вольфганг Зайц. Им было 59 лет и больше.