Депутата АдГ выгнали из фракции после поездки в Петербург

Немецкого политика Роберта Риша выгнали из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) после того, как он принял участие в конференции, которая прошла в Мариинском дворце Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава фракции в парламенте Гамбурга Дирк Нокеманн.
По словам депутата, его бывший однопартиец отправился на мероприятие без ведома и одобрения остальных членов фракции. При этом саму конференцию в АдГ назвали «антидемократической».
— Более того, Риш не проявил ни понимания, ни осознания последствий своего поведения, — передает слова Нокеманна газета Welt.
Правая партия АдГ в апреле впервые возглавила рейтинг среди прочих немецких политических сил. Согласно соцопросу ее рейтинг с начала марта вырос на три процентных пункта и достиг 25 процентов.
В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия за короткий промежуток времени скончались сразу четверо кандидатов от партии АдГ. Речь идет о политиках из городов Бломберг, Бад-Липпшпринге, Шверте и Райнберг. В течение последних двух недель умерли Ральф Ланге, Штефан Берендес, Вольфганг Клингер и Вольфганг Зайц. Им было 59 лет и больше.