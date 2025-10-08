«Автомобилист» и «Динамо» продлили победные серии в играх со СКА и «Салаватом Юлаевым»

Шайбами в составе победителей отличились Егор Черников (39-я минута) и Роман Горбунов (62). У проигравших отметился Сергей Сапего (28). Стоит отметить, что в первом периоде игрок хозяев Рид Буше не реализовал буллит.
Для СКА это поражение стало пятым подряд. Клуб набрал 13 очков и 13 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» выиграл пятую игру кряду и занимает второе место на Востоке, набрав 19 очков в 14 играх.
СКА в следующем матче 13 октября примет «Автомобилист» в Санкт-Петербурге. Екатеринбуржцы перед этим 10 октября сыграют дома с омским «Авангардом».
В другой встрече дня московское «Динамо» уверенно победило уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:1, продлив победную серию до трёх игр.
Напомним, в прошлом матче СКА уступил действующему чемпиону КХЛ ярославскому «Локомотиву». Победную шайбу на 58-й минуте забросил Максим Шалунов.