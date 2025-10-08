Биолог Крускоп: летучие мыши крайне редко переносят вирусы

В центральной части страны россияне стали чаще встречаться с летучими мышами. Сообщается, что рукокрылые даже залетают в квартиры, пытаясь устроиться на зимовку. А долететь они могут до 20 этажа.
Если в квартиру проник такой сосед, то не стоит брать его голыми руками, желая выпустить на улицу. Поведение животного может оказаться непредсказуемым. К тому же, некоторые из них занесены в Красную книгу.
Ведущий научный сотрудник Зоологического музея МГУ, заведующий сектором териологии, кандидат биологических наук Сергей Крускоп отметил, что в Москве и других крупных городах чаще всего зимует двухцветный кожан. Но летом он обитает в лесах, а вот с холодами ищет более подходящее место.
На юг они н летят, так как городские системы отопления, жилье позволяют им выживать на данных территориях.
Чаще всего людям попадаются на глаза молодые особи, которые залетают в квартиры.
— Лучше всего позвонить или написать в Центр реабилитации рукокрылых, который уже около десяти лет действует при Московском зоопарке. Что касается опасности, то в принципе она очень низкая, — говорит эксперт aif.ru.
Мыши действительно могут быть носителями вирусов, но у них этот процент ниже, чем у собак и кошек.
Так что лучше надеть хозяйственные перчатки при попытке поймать летучую мышь. Но нужно действовать аккуратно, так как легко травмировать животное.
Они довольно беззащитны из-за своего маленького веса, особенно в квартире, где они оказываются в западне. Поэтому ни в коем случае не стоит кидаться в залетевшую летучую мышь тапками, полотенцами и прочими подручными предметами — можно травмировать хрупкое животное. Также важно не подпускать к нему домашних питомцев.
— Летучие мыши, двухцветный кожан, например, в среднем весят десять грамм, соответственно, собаки и кошки очень легко могут повредить их или убить", — рассказывает Газета.ru волонтер Максим Рублев.
Чтобы предотвратить проникновение летучих мышей в жилье, эксперт рекомендует закрывать окна или тщательно их занавешивать. Если мышь уже в помещении, то стоит передать ее волонтерам, а не выбрасывать на улицу, пишет 360.ru.
Не стоит сажать мышь в пакет, лучше в коробку с проделанными для вентиляции отверстиями. Если нет возможности передать животное волонтерам, то выпустить на улицу его стоит вечером. Выберете место, отдаленное от дорог, людей и домашних животных. Летучие мыши не вредители, они играют важную роль в контроле численности насекомых, участвуют в пищевых цепях и служат индикатором экологического состояния города, пишет Царьград.