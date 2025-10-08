«Спасибо, родная» и «Прорвемся!»: в Тюмени показали плейлист для рожениц

В одном из роддомов Тюмени для будущих мам составили «заботливо выбранный» плейлист для родов, который вызвал бурное обсуждение в сети. В список попали совершенно несочетаемые композиции — от «Спасибо, родная» Михаила Боярского и «Мамы» Стаса Михайлова до «Прорвемся!» группы «Любэ» и хита Salt-N-Pepa «Push It».
Как рассказала одна из рожениц, ее роды длились 8 часов, и за это время она была вынуждена прослушать песни «Чай вдвоем» и «Прорвемся!» около 40 раз.
В роддоме будущим мамам предлагают рожать под следующий трек-лист:
М. Боярский — «Спасибо, родная».
Любэ — «Прорвемся».
ANNA ASTI — «Царица».
Стас Михайлов — «Мама».
Salt-N-Pepa — «Push It».
The Hatters — «Двигай».
Justin Bieber — «Baby».
Чай вдвоем — «День рождения».
В объявлении также указано, что роженицы могут заказать и свои песни.
Использование музыки во время родов является распространенной практикой в США и Европе. Ученые считают, что правильно подобранная музыка способна значительно снизить уровень боли и тревоги у роженицы, а также уменьшить потребность в обезболивающих препаратах. Обычно это спокойные мелодии, которые помогают сфокусироваться на дыхании и расслабиться. Чаще всего плейлист составляется индивидуально для каждой пациентки.
