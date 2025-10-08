«Спасибо, родная» и «Прорвемся!»: в Тюмени показали плейлист для рожениц

Использование музыки во время родов является распространенной практикой в США и Европе. Ученые считают, что правильно подобранная музыка способна значительно снизить уровень боли и тревоги у роженицы, а также уменьшить потребность в обезболивающих препаратах. Обычно это спокойные мелодии, которые помогают сфокусироваться на дыхании и расслабиться. Чаще всего плейлист составляется индивидуально для каждой пациентки.